ИА «Ореанда-Новости» Росздравнадзор выявил и пресёк нелегальную продажу незарегистрированных медицинских изделий, в том числе препаратов с человеческой плацентой. Кроме того, ведомство пресекло деятельность по выполнению нелегальных пластических операций на выставке индустрии красоты «Интершарм» в столице. Об этом передаёт пресс-служба Росздравнадзора.

Отмечается, что 19 апреля сотрудники службы совместно с полицейскими вели контрольно-надзорные мероприятия на выставке для работников сферы красоты, которая проходила в «Крокус-Экспо» в Москве. Сотрудники ведомства закупили кремы, сыворотки и другие средства, в состав которых, как позже показала проверка, входит плацента человека. Эти препараты были ввезены на территорию России нелегально. В отношении продавцов незарегистрированной продукции – двух граждан Республики Корея – возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Помимо того, на выставке были выявлены нарушения санитарных норм, ведение незаконной деятельности по оказанию услуг с использованием просроченных или незарегистрированных медицинских препаратов. В частности, сотрудники ООО «МедУспех» проводили пациентке подтяжку лица с использованием незарегистрированных мезонитей и просроченных лекарств непосредственно в павильоне выставки, не имея при этом соответствующей лицензии на оказание подобных услуг. Рассматривается вопрос о привлечении сотрудников ООО «МедУспех» к административной ответственности.



По словам организаторов выставки участники были проинформированы о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации обращение медицинских изделий разрешено только после успешной регистрации в установленном порядке, а оказание услуг – только в строго соответствующих законодательству условиях, а также о том, что государственные органы обладают полномочиями для проверки соблюдения законодательства экспонентами выставки. Поэтому проверка Росздравнадзора на выставке являлась штатным процессом. Для проработки ситуации организована рабочая группа, оказывающая поддержку ведомству на площадке мероприятия и готовая оказывать её в дальнейшем.