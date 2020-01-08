08.01.2020, 10:38
В Москве обокрали безработную женщину более чем на 7 миллионов рублей
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниками полиции было возбуждено дело о похищении из квартиры жительницы столицы драгоценностей и валюты более чем на 7 миллионов рублей. О возбуждении дела о краже было заявлено в сообщении пресс-службы главка МВД Москвы.
В ведомстве заявлено, что в полицию сообщили о краже в квартире, расположенной на проспекте Маршала Жукова. Сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место преступления, встретила неработающая москвичка. Женщина пояснила, что неизвестный подобрал ключи от дверей квартиры и проник внутрь.
Злоумышленником были украдены две тысячи евро, двадцать тысяч рублей, тридцать тысяч долларов. Также злоумышленник забрал ювелирные изделия из золота, ключи и документы от машины.
Сейчас начато уголовное дело.
В ведомстве заявлено, что в полицию сообщили о краже в квартире, расположенной на проспекте Маршала Жукова. Сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место преступления, встретила неработающая москвичка. Женщина пояснила, что неизвестный подобрал ключи от дверей квартиры и проник внутрь.
Злоумышленником были украдены две тысячи евро, двадцать тысяч рублей, тридцать тысяч долларов. Также злоумышленник забрал ювелирные изделия из золота, ключи и документы от машины.
Сейчас начато уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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