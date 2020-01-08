О возбуждении дела о краже было заявлено в сообщении пресс-службы главка МВД Москвы.В ведомстве заявлено, что в полицию сообщили о краже в квартире, расположенной на проспекте Маршала Жукова. Сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место преступления, встретила неработающая москвичка. Женщина пояснила, что неизвестный подобрал ключи от дверей квартиры и проник внутрь.Сейчас начато уголовное дело.