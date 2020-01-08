ИА «Ореанда-Новости».  Сотрудниками полиции было возбуждено дело о похищении из квартиры жительницы столицы драгоценностей и валюты более чем на 7 миллионов рублей. О возбуждении дела о краже было заявлено в сообщении пресс-службы главка МВД Москвы. 

В ведомстве заявлено, что в полицию сообщили о краже в квартире, расположенной на проспекте Маршала Жукова. Сотрудников правоохранительных органов, прибывших на место преступления, встретила неработающая москвичка. Женщина пояснила, что неизвестный подобрал ключи от дверей квартиры и проник внутрь. 

Злоумышленником были украдены две тысячи евро, двадцать тысяч рублей, тридцать тысяч долларов. Также злоумышленник забрал ювелирные изделия из золота, ключи и документы от машины. 

Сейчас начато уголовное дело.