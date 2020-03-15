В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
ИА «Ореанда-Новости». В Москве неизвестный обстрелял двух девушек, занимавшихся распространением рекламы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что инцидент произошёл в районе Люблино. Злоумышленник устроил стрельбу из пневматического оружия из окна своего дома, когда девушки работали. Промоутеры занимались зазывом покупателей в магазин одежды, о чём сообщил телеканал «360».
Сообщается, что одной девушке стрелок попал в капюшон, второй – в ногу. Обеим не понадобилась госпитализация.
Сейчас полицейские занимаются поисками злоумышленника в жилом секторе. По предварительным данным, стреляли из дома напротив.
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