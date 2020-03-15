ИА «Ореанда-Новости». В Москве неизвестный обстрелял двух девушек, занимавшихся распространением рекламы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошёл в районе Люблино. Злоумышленник устроил стрельбу из пневматического оружия из окна своего дома, когда девушки работали. Промоутеры занимались зазывом покупателей в магазин одежды, о чём сообщил телеканал «360».

Сообщается, что одной девушке стрелок попал в капюшон, второй – в ногу. Обеим не понадобилась госпитализация.

Сейчас полицейские занимаются поисками злоумышленника в жилом секторе. По предварительным данным, стреляли из дома напротив.