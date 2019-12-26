ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь ФБК сообщила об обыске в офисе ФБК.

В московском офисе НКО ФБК проходят обыски. Об этом в своём Twitter сообщила пресс-секретарь «Фонда борьбы с коррупцией» Кира Ярмыш. Она также сообщила, что Алексей Навальный был задержан.

Об обысках в офисе также сообщил сам Навальный. Он написал у себя на странице в сети Twitter, что в ходе обыска никто не был задержан. Его самого по непонятным ему же причинам «выволокли» из офиса. Кроме того он добавил, что коридоры, где находятся офисы ФБК, заблокированы.

В ФБК на данный момент остаются юристы.