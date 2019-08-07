По данным синоптиков, дожди начнутся к вечеру 8 августа, а закончатся 9 августа. За сутки может выпасть около половины месячной нормы осадков. При этом ожидается также сильный ветер – до 15-20 метров в секунду.Синоптики рассказали, что непогода в столице будет вызвана атлантическим циклоном. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что это можно назвать погодным коллапсом.