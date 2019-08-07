07.08.2019, 17:20
В Москве ожидается погодный коллапс
ИА «Ореанда-Новости». В Москве синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы, сообщает РБК.
По данным синоптиков, дожди начнутся к вечеру 8 августа, а закончатся 9 августа. За сутки может выпасть около половины месячной нормы осадков. При этом ожидается также сильный ветер – до 15-20 метров в секунду.
Синоптики рассказали, что непогода в столице будет вызвана атлантическим циклоном. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что это можно назвать погодным коллапсом.
По данным синоптиков, дожди начнутся к вечеру 8 августа, а закончатся 9 августа. За сутки может выпасть около половины месячной нормы осадков. При этом ожидается также сильный ветер – до 15-20 метров в секунду.
Синоптики рассказали, что непогода в столице будет вызвана атлантическим циклоном. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что это можно назвать погодным коллапсом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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