14.01.2020, 17:16
В Москве организовали 37 мест для крещенских купаний
ИА «Ореанда-Новости». В столице для проведения традиционных крещенских купаний организовали 37 мест, пишут «Известия».
Власти города отметили, что в этом году мест для купаний будет меньше. Это связано с погодными условиями. Так, в прошлом году в Москве работали 62 площадки.
Все площадки для купания оборудовали безопасными спусками в воду, а также раздевалками и туалетами. Кроме того, участникам купаний будут бесплатно раздавать еду и питьё.
Власти города отметили, что в этом году мест для купаний будет меньше. Это связано с погодными условиями. Так, в прошлом году в Москве работали 62 площадки.
Все площадки для купания оборудовали безопасными спусками в воду, а также раздевалками и туалетами. Кроме того, участникам купаний будут бесплатно раздавать еду и питьё.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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