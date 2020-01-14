Власти города отметили, что в этом году мест для купаний будет меньше. Это связано с погодными условиями. Так, в прошлом году в Москве работали 62 площадки.Все площадки для купания оборудовали безопасными спусками в воду, а также раздевалками и туалетами. Кроме того, участникам купаний будут бесплатно раздавать еду и питьё.