ИА «Ореанда-Новости». Актёр Станислав Садальский рассказал в Инстаграм, что в Москве на Ваганьковском кладбище неизвестные осквернили могилу актрисы Ирины Макаровой.

Со слов Садальского, год назад дочь актрисы Ольга Мак установила на могиле матери надгробие, которое украшали статуэтки кота в стиле модерн. Все тогда порадовались, что всё надёжно закрепили и вкопали в землю, чтобы не смогли украсть. Сейчас обнаружилось, что надгробия разрыли до свай, цифры на памятнике оторваны.

«И это не вандалы, это просматривали с явной с целью украсть», – отметил актёр.

Сотрудники кладбища лишь развели руками, отметив, что у них воруют всё время. Оказалось, что кладбище за это ответственности не несёт, охранников и камер видеонаблюдения там нет, и эта проблема не решается уже много лет.

«Это узаконенное беззаконие в центре Москвы», — написала в Facebook Ольга Мак.