Примечательно, что этот первый стационар этого медицинского учреждения.

По информации, предоставленной директором фонда «Дом с маяком» Лидией Мониава, путь к открытию первого стационара занял около десяти лет. Строительство нового здания заняло шесть лет. В настоящее время сотрудникам хосписа осталось получить необходимую в таком случае лицензию на оказание медицинских услуг и начать принимать с своих стенах первых пациентов, заключила директор фонда. Здание, в котором был открыт стационар хосписа, включает в себя четыре этажа. Всего в здании находится пятнадцать палат, рассчитанных на одного пациента. В планах инициаторов проекта, предоставить помощь четырёмстам пациентам каждый год.

В пресс-службе фонда «Дом с маяком» считают, что пятнадцать палат – это совсем не мало. В фонде пояснили, что для помощи семьям с неизлечимо больным ребёнком наличие палат в хосписе абсолютно неважно. Ключевую роль в помощи таким семьям играет выезд на дом – в девяноста пяти процентах случаев так и бывает. Около восьмисот российских семей получили помощь от сотрудников фонда «Дом с маяком». Поэтому такое количество палат в рамках одного стационара является оптимальным количеством – перевод ребёнка из дома в палату хосписа происходит редко и является, в целом, исключением из правил, объяснили в пресс-службе фонда.

Детский хоспис «Дом с маяком» является частным медицинским учреждением, действующим на благотворительных началах. Такие фонды как «Вера» и «Подари жизнь» стали инициаторами создания хосписа. Фонд помогает семьям, где есть неизлечимо больной ребёнок.