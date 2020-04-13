ИА «Ореанда-Новости». Минобороны РФ заявило, что в Москве отменён салют в честь годовщины освобождения столицы Австрии от фашистов, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что салют был запланирован на 13 апреля. В министерстве отметили, что отмена связана с тем, что из-за коронавируса в городе введён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.



Всего в небо собирались запустить три тысячи фейерверков со звуковым сопровождением батареи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.