ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На встрече мэра Сергея Собянина с руководителями Центра паллиативной помощи зашла речь о появлении в московских хосписах дополнительных мест для 30 тысяч людей, нуждающихся в уходе. Мэр планирует развивать систему центров помощи для хронически больных и отмечает, что Москва является родоначальником хосписов.

Система специализированных стационаров для оказания помощи нуждающимся людям работает в Москве уже более 20 лет, однако, требует усовершенствования. Например, планируется уделить особое внимание беременным женщинам, которым требуется постоянный уход и терапия, при особо тяжелых заболеваниях. Также в планах существенно расширить систему и внедрить современные технологии по уходу за больными, обеспечить все центры современным оборудованием.

Существуют специальные организации волонтёров, участники которых заботятся об одиноких людях – помогают им по хозяйству, привозят еду на дом, и просто проводят время с ними, дабы скрасить одиночество пожилых людей. В основном, цепочка по уходу состоит из трёх звеньев: волонтёры помогают на первом этапе, потом подключаются городские поликлиники, соц.работники, далее принимается решение (или человек сам изъявляет желание) находиться в стационаре, где ему предоставляют надлежащий уход и заботу.

Место, где проходила встреча мэра с руководителями и благотворителями Центра – первый хоспис имени Веры Миллионщиковой. В этом учреждении больным помогают выходить на прогулку, поддерживают разговор, дают препараты, которые помогают снять острую боль (более 90% пациентов – больны раком в последней стадии), и просто становятся верным другом, который обязательно выручит и поможет.