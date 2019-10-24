ИА «Ореанда-Новости». Суд в столице арестовал зампреда «Комитета за гражданские права» Андрея Маякова, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что ему предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Маяков был задержан 22 октября, тогда же в «Комитете за гражданские права» прошли обыски.



Следствие полагает, что Маяков взял от осуждённого деньги взамен на обещание помочь добиться проверки прокурора вынесенного ему приговора. Правозащитник якобы уже получил первую часть в размере 200 тысяч рублей. Всего ему обещали 2,5 миллиона рублей. При этом на самом деле, как утверждает следствие, никакого влияния на прокуратуру у него не было.



В СКР добавили, что Маякова ранее не раз судили за аналогичные эпизоды. Сам он свою вину не признаёт.