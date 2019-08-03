ИА «Ореанда-Новости». Во время ремонта в одном из столичных ресторанов нашли труп, который пролежал под полом несколько десятилетий, пишет РИА Новости.



Сообщается, что труп найден в одном из заведений в московском районе Люблино. По предварительным данным, смерть наступила порядка 25 лет назад. Тело нашли рабочие, когда вскрывали пол.



Сейчас правоохранители проводят проверку и необходимые экспертизы.