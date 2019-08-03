03.08.2019, 17:15
В Москве под полом ресторана обнаружили труп
ИА «Ореанда-Новости». Во время ремонта в одном из столичных ресторанов нашли труп, который пролежал под полом несколько десятилетий, пишет РИА Новости.
Сообщается, что труп найден в одном из заведений в московском районе Люблино. По предварительным данным, смерть наступила порядка 25 лет назад. Тело нашли рабочие, когда вскрывали пол.
Сейчас правоохранители проводят проверку и необходимые экспертизы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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