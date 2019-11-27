27.11.2019, 22:18
В Москве пожарные распилили трёхметровый забор, чтобы спасти кошку
ИА «Ореанда-Новости». В Москве сотрудники пожарно-спасательного центра спасли кошку, которая на высоте трёх метров проткнула лапу арматурой, пишет РИА Новости.
Спасателей вызвали очевидцы. Животное кричало и не могло выбраться. В итоге спасатели перекусили арматуру и спилили уголок забора.
Кошку вместе с фрагментом забора отвезли в ближайшую ветклинику. Операция длилась почти час. Уже найден волонтёр, который заберёт животное на время её лечения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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