ИА «Ореанда-Новости». В Москве сотрудники пожарно-спасательного центра спасли кошку, которая на высоте трёх метров проткнула лапу арматурой, пишет РИА Новости.



Спасателей вызвали очевидцы. Животное кричало и не могло выбраться. В итоге спасатели перекусили арматуру и спилили уголок забора.



Кошку вместе с фрагментом забора отвезли в ближайшую ветклинику. Операция длилась почти час. Уже найден волонтёр, который заберёт животное на время её лечения.