04.04.2020, 19:21
В Москве полиция задержала мужчину, который выгуливал собаку
ИА «Ореанда-Новости». В столице в районе Патриарших прудов полицейские задержали мужчину, который выгуливал собаку, пишет «МК».
Сообщается, что мужчина выгуливал собаку в парке, который сейчас на время карантина закрыт. Из-за этого полицейские потребовали забрать оттуда собаку и уйти домой.
Мужчина начал спорить с полицейскими, в итоге его задержали и отвезли в отделение. При этом собака осталась одна. Однако потом её забрала жена задержанного.
Сообщается, что мужчина выгуливал собаку в парке, который сейчас на время карантина закрыт. Из-за этого полицейские потребовали забрать оттуда собаку и уйти домой.
Мужчина начал спорить с полицейскими, в итоге его задержали и отвезли в отделение. При этом собака осталась одна. Однако потом её забрала жена задержанного.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии