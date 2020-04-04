Сообщается, что мужчина выгуливал собаку в парке, который сейчас на время карантина закрыт. Из-за этого полицейские потребовали забрать оттуда собаку и уйти домой.Мужчина начал спорить с полицейскими, в итоге его задержали и отвезли в отделение. При этом собака осталась одна. Однако потом её забрала жена задержанного.