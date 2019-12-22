ИА "Ореанда-Новости". Столичная полиция задержала тракториста, который спрятал два тела в колодце.

Полиция Москвы задержала тракториста, который подозревается в непредумышленном убийстве. Мужчина спрятал два тела в колодец после ого, как случайно нанёс своим коллегам телесные повреждения. Об инциденте сообщают РИА Новости, ссылаясь на ГУ МВД по Москве.

По известной на данный момент информации, тракторист с двумя мужчинами работали на Калужском шоссе. Оператор трактора случайно ковшом нанёс «телесные повреждения, в результате которых, два человека скончались».

Как утверждает источник, подозреваемый в убийстве по неосторожности, скинул тела в колодец. По факту проводится проверка.