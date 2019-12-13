ИА «Ореанда-Новости». В МЧС сообщили, что пожар на складе в столице потушен, пишет «Интерфакс».



Во время тушения пожара пострадал один пожарный.



Площадь пожара достигала 7000 квадратных метров, конструкции перекрытия обрушились на площади 300 квадратных метров. Площадь горящего здания составляет 30 тысяч квадратных метров.



В МЧС объяснили, что на загоревшемся складе взорвались ёмкости с легковоспламеняемой жидкостью и лакокрасочными изделиями.