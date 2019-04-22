ИА «Ореанда-Новости» В Москве детские коляски для детей до четырёх будут сдаваться в аренду. Сервис «умной аренды» будет функционировать в столичных зонах отдыха уже в этом году. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он отметил, что пока решается ряд вопросов, например о том, как будут дезинфицироваться коляски. Соответствующее разрешение должен дать Роспотребнадзор и департамент здравоохранения.

Сервис проката колясок будет работать круглый год, на сегодняшний день это первый подобный проект в России и в мире. Запустить сервис «умной аренды» планируют к Дню защиты детей 1 июня.

Арендовать коляску можно будет через мобильное приложение, стоимость аренды на час будет составлять 99 рублей, 199 – на три часа и 599 – на сутки.