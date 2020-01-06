06.01.2020, 19:42
В Москве продлили расписание общественного транспорта в Рождество Едином транспортном портале
ИА «Ореанда-Новости». Московские власти продлили расписание общественного транспорта в Рождественскую ночь, сообщает издательство «Российская газета», со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта Москвы.
Власти Москвы продлили все виды городского транспорта. Таким образом, метро, пригородные электрички, а также МЦД и МЦК будут курировать по маршрутам до 2 часов ночи. А услугами наземного московского городского транспорта можно будет воспользоваться до 3 часов ночи. Стоит отметить, что 13 маршрутов буду работать всю ночь.
Нововведения связаны с богослужением, которое будет проходить до самого утра. Но не все москвичи стоят целиком всю службу, поэтому ночных маршрутов так мало. На сайте Единого транспортного портала москвичи смогут посмотреть более подробную информацию о расписании городского и пригородного транспорта.
Власти Москвы продлили все виды городского транспорта. Таким образом, метро, пригородные электрички, а также МЦД и МЦК будут курировать по маршрутам до 2 часов ночи. А услугами наземного московского городского транспорта можно будет воспользоваться до 3 часов ночи. Стоит отметить, что 13 маршрутов буду работать всю ночь.
Нововведения связаны с богослужением, которое будет проходить до самого утра. Но не все москвичи стоят целиком всю службу, поэтому ночных маршрутов так мало. На сайте Единого транспортного портала москвичи смогут посмотреть более подробную информацию о расписании городского и пригородного транспорта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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