18.11.2019, 20:56
В Москве пропала журналистка Интерфакса
ИА «Ореанда-Новости». В столице пропала журналистка Маргарита Игнатова, которая работала в издательстве «Интерфакс». Информация была подтверждена сотрудниками МВД России по Москве.
Специалист «Интерфакса» вышла из дома вчера утром, 17 ноября, и пропала. Её мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже человека. В данным момент МВД по Москве начали поиски 29-летней девушки. По информации из заявления, Маргарита Игнатова ушла в церковь в воскресенье, после чего её никто не видел. На телефонный звонки не отвечает.
Сегодня на работе журналистка не появилась, на связь не выходила.
Специалист «Интерфакса» вышла из дома вчера утром, 17 ноября, и пропала. Её мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже человека. В данным момент МВД по Москве начали поиски 29-летней девушки. По информации из заявления, Маргарита Игнатова ушла в церковь в воскресенье, после чего её никто не видел. На телефонный звонки не отвечает.
Сегодня на работе журналистка не появилась, на связь не выходила.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии