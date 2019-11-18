ИА «Ореанда-Новости»В столице пропала журналистка Маргарита Игнатова, которая работала в издательстве «Интерфакс». Информация была подтверждена сотрудниками МВД России по Москве.

Специалист «Интерфакса» вышла из дома вчера утром, 17 ноября, и пропала. Её мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже человека. В данным момент МВД по Москве начали поиски 29-летней девушки. По информации из заявления, Маргарита Игнатова ушла в церковь в воскресенье, после чего её никто не видел. На телефонный звонки не отвечает.

Сегодня на работе журналистка не появилась, на связь не выходила.