ИА «Ореанда-Новости» Государственная дума приняла закон о проведении эксперимента по дистанционному голосованию на выборах в Московскую городскую думу, которые состоятся 8 сентября.

Для участия в эксперименте избирателям надо будет подать соответствующее заявление, и в день голосования в его личный кабинет будет прислан цифровой бюллетень.

Представители Центрального и Московского избиркомов заверяют, что возможность двойного голосования исключена. Для борьбы с возможными нарушениями процесс волеизъявления граждан и подсчёта голосов будут защищены технологией блокчейн.

Если эксперимент будет проведён успешно, новые технологии могут быть применены повсеместно.

В ходе единого дня голосования 8 сентября будет осуществлён ещё один эксперимент: в 16 регионах будут оборудованы уникальные «цифровые» избирательные участки, оснащенные современной техникой.