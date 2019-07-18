ИА «Ореанда-Новости» В столице сотрудники полиции задержали мужчину в алкогольном опьянении, который угрожал взорвать Ярославский вокзал. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Он рассказал, что пьяного мужчину задержал отряд полиции, дежуривший на железнодорожной станции. После этого, сотрудники полиции доставили его в отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств.