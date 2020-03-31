ИА «Ореанда-Новости». В Москве пьяный дебошир укусил сотрудника правоохранительных органов в бедро. Об инциденте сообщил канал РЕН ТВ.

Сообщается, что на улице Бибиревской города Москвы произошла массовая драка. На место выехали правоохранители. По приезде полицейские обнаружили там безработного мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его попытались задержать, однако он оказал сопротивление.

Мужчина несколько раз ударил полицейского по голове, а затем укусил его за бедро. Дебошир был доставлен в полицию, уточнил телеканал.

В отношении задержанного был составлен административный протокол. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.