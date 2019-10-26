ИА «Ореанда-Новости». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.



25 октября поступило сообщение о выстрелах во дворе жилого дома по улице Туристской. Полиция прибыла на место. Хулиганом оказался безработный мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он произвёл три выстрела по территории двора из пневматического пистолета «Вальтер».

Обошлось без жертв.

Мужчина был задержан правоохранительными органами. При нём также находились несколько пуль, которые изъяли вместе с оружием. По факту хулиганства в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Ему может грозить штраф в размере от трёхсот до пятисот тысяч рублей.