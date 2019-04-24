24.04.2019, 16:31
В Москве репетитора по музыке подозревают в избиении ученицы
ИА «Ореанда-Новости» В Москве преподавателя музыки подозревают в избиении и систематических оскорблениях восьмилетней ученицы. Об этом сообщила официальный представитель столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
По версии следствия, 23-летний репетитор по музыке во время занятий бил и унижал ребёнка, в отношении педагога было возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего.
Репетитор доставлен в следственный отдел, его допрашивают следователи, в скором времени ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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