ИА «Ореанда-Новости» В Москве преподавателя музыки подозревают в избиении и систематических оскорблениях восьмилетней ученицы. Об этом сообщила официальный представитель столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

По версии следствия, 23-летний репетитор по музыке во время занятий бил и унижал ребёнка, в отношении педагога было возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего.

Репетитор доставлен в следственный отдел, его допрашивают следователи, в скором времени ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.