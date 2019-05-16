Мужчины держали плакат с надписью «Извинись за Екб». Также они бросили дымовые шашки. Всё это снималось на видео. После акции они уехали на машине. Сотрудники Московской патриархии уже написали по этому поводу заявление в полицию.Ответственность за акцию взяла на себя «Ассоциация народного сопротивления». В заявлении ассоциации, которое они разместили «ВКонтакте», сказано, что они уважают все конфессии, однако «ЗАО "РПЦ" уже не имеет никакого отношения к идеям Христа и стала по факту коммерческой структурой и эдаким аналогом идеологического отдела ЦК КПСС».