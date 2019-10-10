10.10.2019, 22:15
В Москве самое большое количество юридических лиц зарегистрировано в хрущёвке
ИА «Ореанда-Новости». По данным «Такском-Досье», самое большое число юридических лиц зарегистрированного в обычном жилом доме в Москве.
Проверка была проведена автоматически, по данным из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. На 10 октября в хрущёвке по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 24, зарегистрировано более 1 тысячи юрлиц. Например, в деловом центре «Империя», который имеет 60 этажей, зарегистрировано в 3 раза меньше фирм.
Налоговые органы провели выездную проверку местонахождения некоторых фирм из списка, которые зарегистрированы в одной комнате. По факту фирм по юридическому адресу, конечно, не оказалась. ФНС России вынесло решение о ликвидации фирм, адрес которых недействителен.
Проверка была проведена автоматически, по данным из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. На 10 октября в хрущёвке по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 24, зарегистрировано более 1 тысячи юрлиц. Например, в деловом центре «Империя», который имеет 60 этажей, зарегистрировано в 3 раза меньше фирм.
Налоговые органы провели выездную проверку местонахождения некоторых фирм из списка, которые зарегистрированы в одной комнате. По факту фирм по юридическому адресу, конечно, не оказалась. ФНС России вынесло решение о ликвидации фирм, адрес которых недействителен.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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