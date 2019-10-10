Проверка была проведена автоматически, по данным из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. На 10 октября в хрущёвке по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 24, зарегистрировано более 1 тысячи юрлиц. Например, в деловом центре «Империя», который имеет 60 этажей, зарегистрировано в 3 раза меньше фирм.местонахождения некоторых фирм из списка, которые зарегистрированы в одной комнате. По факту фирм по юридическому адресу, конечно, не оказалась.