ИА «Ореанда-Новости». Во время репетиции детского спектакля в столичной школе пострадал подросток - в него выстрелили из пистолета "воздушки". Подробности рассказал директор школы "Покровский квартал" Илья Новокрещенов, с его слов ЧП произошло не из-за пневматического пистолета, как писали ранее СМИ, а из-за игрушечного, стреляющего пластмассовыми пульками.

27 апреля восьмиклассники репетировали спектакль по произведению Владимира Соллогуба "Беда от нежного сердца". Там есть сцена дуэли. Мальчик вошёл выстрелил из реквизита (принесённого из дома игрушечного пистолета) другому школьнику в нос. Пострадавшего "дуэлянта" отвезли в травмпункт, где пульку достали. Мальчика сразу же отпустили домой, в понедельник он вышел на занятия.

С сотрудниками школы и учащимися был проведён дополнительный инструктаж по технике безопасности.