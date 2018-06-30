ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вчера, 29 июня, в Москве состоялось прощание с советским поэтом Андреем Дементьевым. Церемония прошла в Концертном зале имени Чайковского.

Поэт Андрей Дементьев скончался за двадцать дней до своего юбилея - девяносто лет. Диагноз творческого деятеля по прежнему не уточняется. Известно лишь, что чуть больше, чем две недели назад Дементьева госпитализировали в связи с плохим самочувствием. Однако жена поэта и телеведущего Алла Пугач заверила, что он только лишь подхватил простуду, поэтому визит в клинику был плановым, а Андрея быстро выписали из Боткинской лечебницы.

Вскоре после этого случая, 26 июня, было сообщено о кончине поэта. Это случилось в московской 1-й Градской больнице.

Проститься с выдающимся российским поэтом пришли его родственники, друзья и поклонники творчества Дементьева. Они несли цветы в зал, где и проходила последняя встреча с ним. У входа в зал имени Чайковского образовалась очередь из провожающих поэта в последний путь. Все сопровождалось звучащими из динамиков стихами Андрея Дементьева.

В Международный женский День, восьмого марта, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравлял россиянок с праздником стихами поэта.

Напомним, Андрей Дмитриевич Дементьев являлся русским и советским поэтом и ведущим. Он родился 16 июля 1928 года в Твери. Андрей Дементьев являлся лауреатом Государственной премии Советского Союза, членом Союза писателей СССР и почетным членом Российской академии художеств.

Он был также автором многих известных стихов, по которым создавали песни. Среди них - «У Есенина День рождения», «Ни о чем не жалейте» и «Все начинается с любви». С 1972 года Дементьев был заместителем главного редактора журнала «Юность», позже перейдя на пост главного редактора и проработав там до 1993 года.