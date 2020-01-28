По словам мэра Москвы Сергея Собянина, особое внимание будет уделяться гостиницам и отелям. Если кто-то сообщит о тревожных ситуациях, то на место выедут оперативные бригады медработники, которые проведут все необходимые анализы и осмотр.В ближайшее время столица закупит дополнительное медицинское оборудование, защитные костюмы и респираторы, а также ручные дозаторы дезинфекторов.