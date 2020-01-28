28.01.2020, 15:51
В Москве создали штаб по борьбе с распространением коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». В Москве создали штаб по борьбе с распространением нового коронавируса, сообщает издательство «Интерфакс».
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, особое внимание будет уделяться гостиницам и отелям. Если кто-то сообщит о тревожных ситуациях, то на место выедут оперативные бригады медработники, которые проведут все необходимые анализы и осмотр.
В ближайшее время столица закупит дополнительное медицинское оборудование, защитные костюмы и респираторы, а также ручные дозаторы дезинфекторов. В больницы и аптеки уже было поставлено достаточное количество медикаментов и средств личной защиты.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, особое внимание будет уделяться гостиницам и отелям. Если кто-то сообщит о тревожных ситуациях, то на место выедут оперативные бригады медработники, которые проведут все необходимые анализы и осмотр.
В ближайшее время столица закупит дополнительное медицинское оборудование, защитные костюмы и респираторы, а также ручные дозаторы дезинфекторов. В больницы и аптеки уже было поставлено достаточное количество медикаментов и средств личной защиты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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