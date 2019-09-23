ИА «Ореанда-Новости». Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков рассказал, что с понедельника в Москве начали включать отопление в жилых домах, пишет «Интерфакс».



Отопление включили в соответствии с правилами: среднесуточная температура не превышала восемь градусов больше пяти дней подряд. Первым делом тепло подали в социальные объекты: школы, детсады и больницы.



Отмечается, что тепло уже подали в более чем шесть тысяч объектов социальной сферы. В отдельных случаях отопление пошло и в жилые дома, так как они оказались на одном тепловом пункте с социальным объектом.



В прошлом году отопительный сезон в Москве начался 25 сентября, в 2017 году - 28 сентября, в 2016 - 20 сентября.