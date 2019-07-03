ИА «Ореанда-Новости». Трёх сотрудников московского ОМВД по району Митино хотят арестовать по делу о взятке, сообщает «Интерфакс».



Речь идёт о врио заместителя начальника ОМВД России по району Митино, начальнике следственного управления отдела Е. Щеглове, а также о следователе М. Родионове и оперуполномоченном уголовного розыска ОМВД П. Ильине.



Фигурантам дела вменяют получение взятки в особо крупной размере. Следствие просит их арестовать. При этом подробности уголовного дела неизвестны.