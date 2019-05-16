16.05.2019, 18:08
В Москве установят кормушки для бабочек
ИА «Ореанда-Новости». В столице специалисты из «Мосприроды» запустили пилотные проект по установке кормушек для бабочек.
Пока такие кормушки поставили только в природном парке «Кузьминки-Люблино». Они выглядят как дерево с маленькими тарелками на ветках. «Ствол» сделан из палок, а тарелки из биоразлагаемого состава на основе кукурузного крахмала.
Тарелки будут наполнять медовым сиропом, вареньем, переспелыми фруктами и ягодами. Авторы проекта говорят о том, что отвечать за наполнение кормушек будут пожилые посетители парка. Учёные уверены, что такие кормушки помогут сохранить и восстановить биооразнообразие бабочек.
Пока такие кормушки поставили только в природном парке «Кузьминки-Люблино». Они выглядят как дерево с маленькими тарелками на ветках. «Ствол» сделан из палок, а тарелки из биоразлагаемого состава на основе кукурузного крахмала.
Тарелки будут наполнять медовым сиропом, вареньем, переспелыми фруктами и ягодами. Авторы проекта говорят о том, что отвечать за наполнение кормушек будут пожилые посетители парка. Учёные уверены, что такие кормушки помогут сохранить и восстановить биооразнообразие бабочек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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