Пока такие кормушки поставили только в природном парке «Кузьминки-Люблино». Они выглядят как дерево с маленькими тарелками на ветках. «Ствол» сделан из палок, а тарелки из биоразлагаемого состава на основе кукурузного крахмала.Тарелки будут наполнять медовым сиропом, вареньем, переспелыми фруктами и ягодами. Авторы проекта говорят о том, что отвечать за наполнение кормушек будут пожилые посетители парка. Учёные уверены, что такие кормушки помогут сохранить и восстановить биооразнообразие бабочек.