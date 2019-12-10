Департамен образование провёл внутреннее расследование инцидента со школьницей, которая провалилась через закалённый стеклянный пол. По результатам проверки были уволены из школы № 491 директор, его заместитель и учитель физкультуры.25 ноября, девочка 10 лет получила перелом руки и ушибы. Ученица была освобождена от занятий по физкультуре по состоянию здоровья. Учитель физкультуры отправил школьника без присмотра на 5 этаж, где проводились уроки по шахматам. Пол 5 этажа был сделан из закалённого стекла. Девочка начала по нему прыгать, в результате чего стекло треснуло, и ребёнок упал на пол 4 этажа.