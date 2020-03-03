ИА «Ореанда-Новости». В московской школе намерены уволить учительницу, по вине которой школьники получили ожог глаз.

Московские власти намерены провести проверку в школе, где первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы. Учительницу, по вине которой произошёл инцидент, собираются уволить. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования.

Сообщается, что первоклассники школы 1145 получили термические ожоги роговицы глаза. Причиной стали действия учительницы данного класса. На перемене она использовала облучатель открытого типа для обеззараживания воздуха. Однако после конца перерыва она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности.

В пресс-службе уточнили, что в школе будут использоваться бактерицидные лампы закрытого типа. Будет проведена внутренняя проверка.