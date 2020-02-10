Тело принадлежит охраннику, работавшему в галерее. Труп был найден в воскресенье на рабочем месте. Следователи предполагают, что мужчина скончался от травм головы.Следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность убийцы.