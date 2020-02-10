10.02.2020, 13:49
В Москве в галерее Зураба Церетели было найдено тело охранника
ИА «Ореанда-Новости». Агентство ТАСС в понедельник сообщило об обнаружении в московский Галерее искусств Зураба Церетели трупа мужчины.
Тело принадлежит охраннику, работавшему в галерее. Труп был найден в воскресенье на рабочем месте. Следователи предполагают, что мужчина скончался от травм головы.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность убийцы.
Тело принадлежит охраннику, работавшему в галерее. Труп был найден в воскресенье на рабочем месте. Следователи предполагают, что мужчина скончался от травм головы.
Следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность убийцы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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