ИА «Ореанда-Новости». Агентство ТАСС в понедельник сообщило об обнаружении в московский Галерее искусств Зураба Церетели трупа мужчины. 

Тело принадлежит охраннику, работавшему в галерее. Труп был найден в воскресенье на рабочем месте. Следователи предполагают, что мужчина скончался от травм головы. 

Следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность убийцы.