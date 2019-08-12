Сообщается, что был хлопок, потом начался пожар и произошло обрушение квартиры.Сейчас на месте инцидента работают пожарные, они ликвидируют возгорание. Также проверяется, не находятся ли под обломками люди. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.