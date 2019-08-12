12.08.2019, 18:10
В Москве в жилом доме взорвался газ
ИА «Ореанда-Новости». В Москве произошёл взрыв газа в одной из квартир жилого дома на Нагорной улице, пишет «МК» со ссылкой на телеграм-канал «112».
Сообщается, что был хлопок, потом начался пожар и произошло обрушение квартиры.
Сейчас на месте инцидента работают пожарные, они ликвидируют возгорание. Также проверяется, не находятся ли под обломками люди. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
Сообщается, что был хлопок, потом начался пожар и произошло обрушение квартиры.
Сейчас на месте инцидента работают пожарные, они ликвидируют возгорание. Также проверяется, не находятся ли под обломками люди. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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