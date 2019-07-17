ИА "Ореанда-Новости" В столице вновь собрались эксперты для обсуждения путей развития Арктического региона.

Ключевыми вопросами повестки дня заседания стали проблемы и перспективы взаимодействия между регионами в Арктической зоне, принадлежащей Российской Федерации. В ходе заседания специалистам удалось выделить девять проблем, требующих огромных финансовых затрат. Такие суммы не посильны российским регионам, здесь требуется помощь от федерального центра. Эту точку зрения поддержал и постоянный представитель Республики Саха при Президенте РФ Андрей Федотов, подчеркнув, что решение поставленных Владимиром Путиным задач административными региональными ресурсами – это изначально тупиковый путь.

По словам директора Международной академии транспорта Виктора Досенко, ключевая проблема в Арктической зоне лежит в отсутствии должной инфраструктуры, в частности, транспортных путей. Он подчеркнул, что треть населённых арктических пунктов лишены стабильной связи с остальной территорией страны в течение всего года. Кроме строительства автомобильных дорог Виктор Досенко назвал приоритетным развитие судоходства по Северному морскому пути.

Предыдущего оратора поддержала и руководитель Арктического транспортно-промышленного узла «Архангельск» Валерия Андрусенко, заявив, что у Северного морского пути нет конкретного владельца, который бы мог вплотную заниматься этим направлением.

Итог дискуссии подвёл эксперт Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников, объявив, что все предложения, которые прозвучали в ходе заседания, будут учтены при создании Стратегии развития Арктики до 2035 года.