ИА «Ореанда-Новости». Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что медикам становится сложнее отличить ОРВИ от коронавируса, пишет «МК».



Ракова отметила, что от имени клинического комитета объявляет о том, что теперь все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус.



При этом все пациенты с другими острыми заболеваниями дыхательных путей будут находиться под особым контролем медиков.



Отметим, в России коронавирусом заразились уже более 27 тысяч человек, более двух тысяч человек выздоровели.