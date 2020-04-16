16.04.2020, 18:09
В Москве все случаи ОРВИ будут рассматривать как коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что медикам становится сложнее отличить ОРВИ от коронавируса, пишет «МК».
Ракова отметила, что от имени клинического комитета объявляет о том, что теперь все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус.
При этом все пациенты с другими острыми заболеваниями дыхательных путей будут находиться под особым контролем медиков.
Отметим, в России коронавирусом заразились уже более 27 тысяч человек, более двух тысяч человек выздоровели.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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