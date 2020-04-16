ИА «Ореанда-Новости». За неделю в Москве на тех, кто нарушил режим самоизоляции, было составлено 12 тысяч протоколов, пишет «Интерфакс».



Всего протоколы были составлены на общую сумму более 50 миллионов рублей. Только за последние сутки полицейские составили почти две тысячи таких протоколов.



Столичные власти также напомнили, что сегодня ещё предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей для организаций торговли, которые нарушают режим социального дистанцирования. Сегодня уже оштрафовано более 300 магазинов на общую сумму 30 миллионов рублей.