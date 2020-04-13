ИА «Ореанда-Новости». Полиция в Москве выписала за минувшие выходные около пяти тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции, пишут «Известия».



Отмечается, что москвичей штрафовали за то, что они гуляли, жарили шашлыки и другими способами нарушали режим самоизоляции.



На сегодняшний день в России зафиксировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 1,4 тысячи человек выздоровели, 148 больных скончались.