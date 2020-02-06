ИА «Ореанда-Новости». В Москве был задержан следователь по особо важным делам за получение взятки в 4,3 миллиона рублей.

Следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному АО Москвы задержан за получение взятки. Сумма, которую получил следователь, составила 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главка СК.

Сообщается, что 4 февраля следователь получил взятку от лица, которое находилось под контролем сотрудников правоохранительных органов. Незаконная передача денег успешно состоялась. Взятка была выплачена за отказ от привлечения к уголовной ответственности его родственника за преступную деятельность в рамках дела, которое находилось в производстве следователя.

Также в пресс-службе главка подчеркнули, что в отношении руководства СУ по этому округу будут приняты самые жёсткие дисциплинарные меры.