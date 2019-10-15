Задержанного Александра Мыльникова обвиняют в применении насилия против представителя власти.Отмечается, что Мыльников вместе с двумя другими участникам митинга повалил на землю сотрудника ОМОНа и начал бить его ногами.Напомним, несанкционированные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Всего было задержано более двух тысяч человек.