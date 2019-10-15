15.10.2019, 16:54
В Москве задержали ещё одного участника «массовых беспорядков» 27 июля
ИА «Ореанда-Новости». СКР сообщил, что в столице задержан ещё один участник «массовых беспорядков» 27 июля на несогласованной акции протеста, пишет «МК».
Задержанного Александра Мыльникова обвиняют в применении насилия против представителя власти.
Отмечается, что Мыльников вместе с двумя другими участникам митинга повалил на землю сотрудника ОМОНа и начал бить его ногами.
Напомним, несанкционированные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Всего было задержано более двух тысяч человек.
Задержанного Александра Мыльникова обвиняют в применении насилия против представителя власти.
Отмечается, что Мыльников вместе с двумя другими участникам митинга повалил на землю сотрудника ОМОНа и начал бить его ногами.
Напомним, несанкционированные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Всего было задержано более двух тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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