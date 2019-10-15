ИА «Ореанда-Новости». СКР сообщил, что в столице задержан ещё один участник «массовых беспорядков» 27 июля на несогласованной акции протеста, пишет «МК».

Задержанного Александра Мыльникова обвиняют в применении насилия против представителя власти.

Отмечается, что Мыльников вместе с двумя другими участникам митинга повалил на землю сотрудника ОМОНа и начал бить его ногами.

Напомним, несанкционированные акции протеста прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Всего было задержано более двух тысяч человек.