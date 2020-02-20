ИА «Ореанда-Новости». Столичные полицейские задержали мошенников, которые действовали, скрываясь за маской Бэтмена.

Московские полицейские задержали злоумышленников, которые подозреваются в мошенничестве. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что мошенники выманивали деньги с помощью рекламных роликов, в которых скрывали лица маской известного героя комиксов Бэтмена.

Сообщается, что в полицию столицы обратился местный житель. Он заявил, что приобрёл программу, которая позволяла заработать деньги, делая ставки в букмекерских конторах. Однако спустя какое-то время мужчина осознал, что стал жертвой мошенников.

Мошенники пользовались видеоканалом в одном из мессенджеров. Они снимали видеоролики, в которых неизвестный человек рассказывал о лёгком способе заработать деньги при помощи ставок. При этом злоумышленник скрывался за маской Бэтмена.