ИА «Ореанда-Новости». Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали в Москве, сообщает «Интерфакс».



О своём задержании Азар сам написал в своём Telegram-канале. Журналист рассказал, что вышел покурить, в подъезде к нему подошли три полицейских и заявили, что задерживают его по статье 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).



Азар отметил, что его повели в машину в домашней одежде и тапочках, при этом дома в одиночестве остался ребёнок.