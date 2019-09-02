02.09.2019, 22:07
В Москве задержан журналист Илья Азар
ИА «Ореанда-Новости». Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали в Москве, сообщает «Интерфакс».
О своём задержании Азар сам написал в своём Telegram-канале. Журналист рассказал, что вышел покурить, в подъезде к нему подошли три полицейских и заявили, что задерживают его по статье 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Азар отметил, что его повели в машину в домашней одежде и тапочках, при этом дома в одиночестве остался ребёнок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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