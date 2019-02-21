ИА «Ореанда-Новости». Летом 2018 года в столичной частной клинике 39-летняя женщина скончалась во время проведения пластической операции. Как выяснила проверка, у клиники не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, а врачи не имели должной квалификации. В результате гендиректор получил полтора года лишения свободы, а саму клинику закрыли, сообщили в Росздравнадзоре.

Речь идёт о частной клинике «Асклепий мед». Во время хирургического вмешательства женщина почувствовала себя плохо после укола ледокаина, а после скончалась. По факту смерти пациентки СК возбудил уголовное дело, следователи начали проверку медучреждения и выяснилось, что клиника не имела права оказывать медицинские услуги из-за отсутствия необходимой лицензии и квалификации врачей. Несмотря на это «Асклепий мед» предлагала широкий спектр услуг, в том числе пластические операции. Необходимое оборудование в клинике также отсутствовало, а пациентов «лечили» просроченными и недоброкачественными препаратами и медизделиями.

Руководителя "Асклепий мед" Сагындыка Кудайбердиева суд признал виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», его лишили свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Клиника закрыта.

Это не первые случаи смерти во время пластических операций в частных клиниках. В 2018 году в Москве одна женщина во время подтяжки груди впала в кому. Врачи утверждали, что сама операция шла удачно, но не выдержало сердце – пульс стал замедляться, врачам не удалось его поднять, сердце остановилось. Со слов мужа, женщина ничем не болела, сдала предварительно все анализы, и хирург с шестилетним стажем разрешил операцию. В клинику обратилась по рекомендации подруги.

Вторая женщина умерла от сепсиса после неудачной ринопластики. На второй день после операции по корректировке носа 41-летней женщине стало плохо. В реанимации института им. Склифосовского ей диагностировали сепсис. Спасти её не удалось.