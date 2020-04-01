ИА «Ореанда-Новости» . В российской столице проверяют несколько медицинских учреждений из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах, сообщил источник "Интерфакса".

По данным источника, проводить эвакуацию персонала и больных в «заминированных» больницах не планируется.

Волна лжеминирований на территории страны началась 28 ноября 2019 года. Почти каждый день в Москве и Петербурге приходили массовые анонимные сообщения с угрозами взрыва в судах, школах, детских садах и больницах, а также на станциях метро. В марте анонимы начали "минировать" только что взлетевшие пассажирские самолёты. В конце марта после начала перевода на дистанционную работу многих учреждений информация об угрозах почти перестала поступать.