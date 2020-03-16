ИА «Ореанда-Новости». В столице до 10 апреля ввели запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях численностью более 50 человек, пишут «Известия».



Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Так, под запрет попали все основные сцены музыкальных и драматических театров, а также кинотеатры.



Ранее Собянин ввёл в городе режим повышенной готовности в связи со вспышкой коронавируса. Тем, кто вернулся из стран, в которых есть это заболевание, нужно соблюдать двухнедельный карантин.