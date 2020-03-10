10.03.2020, 21:08
В Москве запретили массовые мероприятия численностью больше 5 тысяч человек
ИА «Ореанда-Новости». В российской столице в течение месяца будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек, пишет «Интерфакс».
Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Так, до 10 апреля в Москве под запретом «спортивные зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек». Это сделано для профилактики распространения коронавируса.
Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Так, до 10 апреля в Москве под запретом «спортивные зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек». Это сделано для профилактики распространения коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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