ИА «Ореанда-Новости»В российской столице в течение месяца будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек, пишет «Интерфакс».

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. 

Так, до 10 апреля в Москве под запретом «спортивные зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек». Это сделано для профилактики распространения коронавируса.