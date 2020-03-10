Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.Так, до 10 апреля в Москве под запретом «спортивные зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек». Это сделано для профилактики распространения коронавируса.