ИА «Ореанда-Новости». В столицу и Подмосковье возвращается жаркая погода, пишет «Интерфакс».



Глава руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на выходных термометр покажет около 31 градуса. Отмечается, что это на 5 градусов выше июньской нормы.



При этом до середины недели в Москве будут сохраняться прохладные ночи — 14-15 градусов. Но, уже в пятницу в ночные часы воздух прогреется до 17-18 градусов.