ИА «Ореанда-Новости» Синоптики предрекли потепление в Московском регионе.

По сообщениям Гидрометцентра, в выходные горожан ожидает потепление. Причина погодных изменений в атлантическом циклоне. Предполагается, что столбики термометров поднимутся до +15 °С.

Также Гидрометцентр сообщает о температурных отклонениях от нормы, которые будут зафиксированы с октября по март. При этом в некоторых регионах уже сообщили о погодных аномалиях, таких как первый снег. Однако, в Москве температура воздуха постепенно повышается. «Скорее всего, до середины следующей недели будет +15 °С», - сообщает центр.